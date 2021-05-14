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Аслан Карацев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения на «Мастерсе» в Риме

Аслан Карацев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения на «Мастерсе» в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Он проиграл американцу Райлли Опелке со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

«Спасибо, Рим. Увидимся в следующем году», — написал Карацев.

Пост доступен в «инстаграме» Аслана Карацева.

Следующим соперником Опелки будет аргентинец Федерико Дельбонис, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Благодаря выступлению в Риме Карацев 17 мая обойдёт Карена Хачанова в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой России.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
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