Аслан Карацев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия). Он проиграл американцу Райлли Опелке со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
«Спасибо, Рим. Увидимся в следующем году», — написал Карацев.
Пост доступен в «инстаграме» Аслана Карацева.
Следующим соперником Опелки будет аргентинец Федерико Дельбонис, пробившийся в основную сетку через квалификацию.
Благодаря выступлению в Риме Карацев 17 мая обойдёт Карена Хачанова в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой России.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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