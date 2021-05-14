Беременная Каролина Возняцки показала округлившийся животик

Датская 30-летняя теннисистка Каролина Возняцки выложила в своём «инстаграме» новую фотографию. На ней беременная спортсменка позирует в ванной.

В феврале этого года бывшая первая ракетка мира сообщила, что в июне станет мамой. Каролина вместе с мужем ждут появления девочки на свет. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА, американец Дэвид Ли, подписавший в комментариях к фото: «Малышка становится всё больше». Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.



В комментариях сердечками и улыбающимися радостными смайликами отметились такие спортсмены, как чешка Каролина Плишкова, американка Николь Гиббс, россиянка Елена Веснина, итальянка Флавия Пеннетта, теннисный арбитр Адель Ареф, звёздный фитнес-тренер Дэвид Кирш.

Винус Уильямс написала: «Так прекрасно».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Возняцки.

Каролина Возняцки: моя болезнь ещё больше утихла во время беременности