Беременная Каролина Возняцки показала округлившийся животик

Датская 30-летняя теннисистка Каролина Возняцки выложила в своём «инстаграме» новую фотографию. На ней беременная спортсменка позирует в ванной.
В феврале этого года бывшая первая ракетка мира сообщила, что в июне станет мамой. Каролина вместе с мужем ждут появления девочки на свет. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА, американец Дэвид Ли, подписавший в комментариях к фото: «Малышка становится всё больше». Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.
В комментариях сердечками и улыбающимися радостными смайликами отметились такие спортсмены, как чешка Каролина Плишкова, американка Николь Гиббс, россиянка Елена Веснина, итальянка Флавия Пеннетта, теннисный арбитр Адель Ареф, звёздный фитнес-тренер Дэвид Кирш.
Винус Уильямс написала: «Так прекрасно».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Возняцки.
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