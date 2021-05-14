Милош Раонич возмутился снижением призовых на «Ролан Гаррос»
Теннисист из Канады Милош Раонич возмутился снижением призовых на «Ролан Гаррос».
«Разочарован тем, что Федерация тенниса Франции игнорирует призовые в парном разряде и значительно сокращает их. Они просто делают то, что хотят. Без оглядки на игроков», — написал 20-я ракетка мира в своём "твиттере".
По сравнению с турниром 2020-го года призовые сократили на 4 миллиона евро.
В комментариях любители тенниса поддержали игрока.
«Каковы предложения относительно того, что фанаты могут сделать, чтобы выразить наше разочарование? Лично я люблю смотреть дуэты».
«К парникам не следует относиться как ко второму сорту. Я действительно не понимаю, почему мы редко видим парные матчи. Это другая игра, но она также хороша».
Зверев: Надаль по-прежнему фаворит «Ролан Гаррос», его нужно победить
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