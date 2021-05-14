Джокович — о конфликте с судьёй в матче против Фритца: у меня есть эмоции, как и у всех

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё поведение в матче второго круга турнира в Риме (Италия) против американца Тейлора Фритца. Тогда серб повздорил с судьёй на вышке, который никак не хотел прерывать матч из-за дождя. Новак крикнул ему: «Сколько ещё ты хочешь играть? Я задал этот вопрос уже три раза!» В итоге серб обыграл Тейлора Фритца в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

«Я легко могу потерять самообладание, как вы можете видеть на корте, вы сами знаете. Я был потерян. Я не хочу сказать, что легко могу войти в такое состояние, но у меня есть эмоции, как и у всех остальных. Я человек, поэтому я склонен терять хладнокровие. Я не горжусь этим. Временами, конечно, мне стыдно за это. И у меня нет никаких проблем, чтобы сказать, что я сожалею и извиняюсь», — приводит слова серба Tennis.com.

Джокович продолжит путь на турнире четвертьфинальным матчем против грека Стефаноса Циципаса.

Джокович принёс извинения судье, на которого накричал во время матча