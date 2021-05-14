Надаль стал соперником Опелки по полуфиналу турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева.



Для победы Надалю потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рафаэля. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.



Надаль выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Зверев шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.



За выход в финал турнира Надаль поспорит с представителем США Райлли Опелкой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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