Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль стал соперником Опелки по полуфиналу турнира в Риме

Надаль стал соперником Опелки по полуфиналу турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Для победы Надалю потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рафаэля. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Надаль выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Зверев шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Надаль поспорит с представителем США Райлли Опелкой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2021, пятница. 13:15 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Надаль — о победе над Шаповаловым: я боролся до конца, чтобы попасть в четвертьфинал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021