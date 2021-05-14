Опелка — о выходе в полуфинал в Риме: это, вероятно, просто случайность

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал свой выход в полуфинал турнира в Риме (Италия). В 1/4 финала он обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 7:5, 7:6.
«Я удивлён, грунт на самом деле не моё покрытие, неамериканское, это, вероятно, просто случайность. Я хорошо подавал, особенно в важные моменты, это стало ключевым, я оставался спокойным. Недавно я внёс некоторые изменения в свою подачу, и это окупилось. Я сыграл только один турнир на грунте. У меня был ковид. Я хотел бы использовать это как оправдание, но я просто плохо играл», — приводит слова Опелки Yahoo Sports.
Свой путь на турнире Опелка продолжит полуфинальным матчем против испанца Рафаэля Надаля, обыгравшего в 1/4 финала Александра Зверева из Германии в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.
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