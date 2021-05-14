Плишкова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Остапенко

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал на турнире в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.
Для победы Плишковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Каролины. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.
Плишкова выполнила девять эйсов, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Остапенко два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.
За выход в финал соревнований Плишкова поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
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