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Плишкова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Остапенко

Плишкова вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Остапенко
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал на турнире в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

Для победы Плишковой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Каролины. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Плишкова выполнила девять эйсов, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Остапенко два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований Плишкова поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2021, пятница. 13:15 МСК
Каролина Плишкова
9
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 1
         
Елена Остапенко
49
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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