Доминик Тим получил уайлд-кард на турнир в Лионе
Организаторы грунтового турнира в Лионе (Франция) предоставили первую уайлд-кард четвёртой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму, сообщает официальный "твиттер" турнира в Лионе. Соревнование пройдёт на следующей неделе.
Накануне австрийский теннисист упустил матчбол в матче 1/8 финала турнира в Риме (Италия) против итальянца Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом в четырех сетах 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) в пользу Сонего и длилась 3 часа и 28 минут.
Тим — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
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