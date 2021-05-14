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Все матчи в Риме прерваны из-за ливня

Все матчи в Риме прерваны из-за ливня
Теннис / ATP 0

Матчи мужской и женской сеток на турнире в Риме (Италия) прерваны из-за ливня. Судя по прогнозу погоды, дождь в столице Италии может продлиться вплоть до 02:00 ночи (по местному времени).

Из-за некомфортных условий был приостановлен четвертьфинальный матч «Мастерса» в Риме между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом при счёте 4:3 в первом сете в пользу Циципаса.

В женской сетке турнира WTA-1000 пока не смогли доиграть свой четвертьфинал австралийка Эшли Барти и американка Кори Гауфф, их матч остановили при счёте 2:2 в первом сете.

Также отметим, что дождь помешал закончить игру российской паре Елена Веснина/Вера Звонарёва, которые боролись за выход в полуфинал турнира в парном разряде с Ириной Бегу (Румыния)/Сара Эррани (Италия).

Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
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