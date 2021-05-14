Ястремская утверждала, что допинг попал в её организм после секса с бывшим бойфрендом

Стали известны подробности дела украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая была временно отстранена от соревнований после положительного результата допинг-теста. Напомним, 24 ноября 2020 года в её пробе были обнаружены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.
По информации издания Spiegel, на первом слушании спортивного арбитражного суда (CAS) Ястремская заявила, что метаболиты местеролона попали в её организм после полового контакта с бывшим бойфрендом.
Однако молодой человек опроверг слова теннисистки, после чего отец Ястремской попросил его взять вину на себя. Ему пришлось сдать анализ крови и написать заявление для трибунала Международной теннисной федерации (ITF). После чего у него потребовали сдать на анализ волосы, на что экс-бойфренд ответил отказом и перестал сотрудничать со стороной защиты Ястремской.
Отметим, если трибунал ITF найдёт подтверждение клеветы Ястремской в сторону молодого человека, к ней будут применены дополнительные санкции. Суд по делу украинской теннисистки запланирован на вторую половину мая.
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