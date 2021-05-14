Веснина и Звонарёва не сумели пробиться в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарёва не сумели пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В четвертьфинальном поединке россиянки уступили дуэту Ирина Бегу (Румыния)/Сара Эррани (Италия) со счётом 2:6, 6:4, [8:10].

Матч продлился 1 час 42 минуты и прерывался из-за сильного ливня. Веснина и Звонарёва выполнили 1 эйс, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц – 2 подачи навылет, 1 невынужденная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что за титул турнира в Риме в парном разряде продолжает борьбу ещё одна россиянка Вероника Кудерметова. Право выйти в полуфинал россиянка в паре с американкой Кори Гауфф оспорит с Шэрон Фичмен (Канада) и Джулианой Олмос (Мексика).

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