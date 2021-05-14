Эшли Барти снялась с четвертьфинального матча на турнире в Риме из-за травмы локтя

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с четвертьфинального матча турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы правого локтя при счёте в двух сетах 6:4, 2:1 в свою пользу. Таким образом её соперница, 17-летняя американка Кори Гауфф, автоматически вышла в полуфинал соревнований.
Незавершённая встреча продлилась 1 час 5 минут и прерывалась из-за сильного ливня. Барти 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Гауфф – 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В первом для себя полуфинале турнира WTA-1000 юная Гауфф сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Элина Свитолина (Украина).
Призовой фонд соревнований в Риме составляет €1 577 613. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.
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