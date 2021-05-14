Матчи Рублёва с Сонего и Джоковича с Циципасом в Риме перенесли на завтра из-за дождя

Организаторы перенесли оставшиеся четвертьфинальные поединки турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) на завтра, 15 мая из-за непрекращающегося дождя. Об этом сообщила пресс-служба ATP.

Сегодня, 14 мая единственный оставшийся на турнире россиянин Андрей Рублёв (7) должен был сразиться с итальянцем Лоренцо Сонего за право выйти в полуфинал престижных соревнований.

В другом четвертьфинале серб Новак Джокович (1) проиграл первый сет (4:6) греку Стефаносу Циципасу (5), однако матч был прерван дождём при счёте 2:1 во втором сете в пользу Циципаса.

Первая пара полуфиналистов «Мастерса» в Риме-2021 уже определена, ими стали испанец Рафаэль Надаль (2) и американец Райлли Опелка.

Призовой фонд турнира в Риме составляет более € 2,5 млн. Его действующим победителем является серб Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.