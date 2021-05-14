«Рад был увидеться, бро». Карен Хачанов показал совместное фото с Фёдором Смоловым

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» совместный снимок с футболистом московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
«Москва, я скучал! Рад был увидеться, бро», — написал Хачанов в описании к посту. «Взаимно, бро», — не остался в стороне Смолов и ответил Хачанову в комментариях.
На данный момент 24-летний Хачанов занимает 24-ю строчку (третий среди россиян) в рейтинге ATP. На текущем турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) Хачанов на старте проиграл квалифаеру, аргентинскому теннисисту Федерико Дельбонису со счётом в трех сетах 6:3, 4:6, 0:6. Позже стало известно, что Хачанов получил травму правого плеча.
Отметим, что по результатам турнира в Риме Хачанов опустится на 26-ю позицию в рейтинге и станет четвёртой ракеткой России (его обгонит Аслан Карацев).
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