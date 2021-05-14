Барти – о травме локтя: важно не довести её до состояния, когда уже ничего нельзя поделать

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти поделилась эмоциями после снятия с четвертьфинального матча на турнире WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы локтя, где она выиграла у американки Кори Гауфф первый сет (6:4) и взяла два гейма во втором (2:1).

«Было сложно принять решение остановиться. Больше всего я ненавижу то, что по какой-то причине не могу завершить матч. Но боль становилась всё сильнее. А для меня важно прислушиваться к своему телу, давать ему время на восстановление и быть уверенной, что через пару недель я буду на 100% готова к «Ролан Гаррос».

Пока на протяжении моей карьеры мне это удавалось. Это травма, с которой я живу лет с 15-16. И иногда она снова начинает меня беспокоить. Я думаю, сегодняшние условия точно её усугубили.

Раньше у нас тоже были проблемы с этой травмой, так что важно знать, как восстанавливаться и не доводить до того состояния, когда уже ничего нельзя будет поделать», — цитирует Барти сайт WTA.