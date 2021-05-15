Роджер Федерер со счётом 6:3 выиграл сет у Мартона Фучовича на тренировке в Женеве

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер активно готовится к старту на домашнем турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который стал для 39-летнего Федерера основным этапом подготовки к Открытому чемпионату Франции. «Ролан Гаррос-2021» пройдёт в период с 30 мая по 13 июня.

Федерер провёл совместную тренировку с одним из участников соревнований — венгром Мартоном Фучовичем. Теннисисты сыграли тренировочный сет, в котором победу одержал швейцарец со счётом 6:3.

Видео доступно в «инстаграме» Tennis TV. Права на ролик принадлежат ATP Media.

На турнире в Женеве Федерер посеян под первым номером и во втором круге сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) – Пабло Андухар (Испания).

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