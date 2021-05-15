Ястремская отреагировала на новость о том, что она объясняла допинг сексом с бойфрендом

Отстранённая от соревнований украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на просочившуюся в СМИ информацию о том, что на судебных слушаниях она объясняла попадание в свой организм допинга сексом с бывшим молодым человеком.

«Возможно, вы видели недавнюю историю в СМИ обо мне и моём деле. Я категорически заявляю, что она не соответствует действительности и является клеветой. Мои адвокаты свяжутся с авторами данных публикаций.

Уверена, что, как только у меня появится возможность представить детали дела и доказательства моей невиновности во всеуслышание, я буду оправдана.

Поскольку текущие разбирательства носят конфиденциальный характер, я больше ничего сказать не могу», — написала Ястремская в своём «твиттере».

Отметим, что сегодня, 15 мая Ястремской исполняется 21 год.

Ястремская утверждала, что допинг попал в её организм после секса с бывшим бойфрендом