Симона Халеп поделилась новыми подробностями полученной на турнире в Риме травмы

Румынская теннисистка Симона Халеп, снявшаяся в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Риме, поделилась подробностями характера своей травмы.
«Всем привет. После проведённого в Риме МРТ, я могу подтвердить, что у меня небольшой надрыв в верхней части левой голени. Я отправляюсь домой, а в понедельник начну восстановительные процедуры в бассейне и тренажёрном зале. Сохраняю позитивный настрой и сделаю всё возможное, чтобы ускорить процесс своего возвращения. Ещё раз спасибо и до скорой встречи», — написала Халеп на своей странице в «Твиттере».
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).
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