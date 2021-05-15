Симона Халеп поделилась новыми подробностями полученной на турнире в Риме травмы

Румынская теннисистка Симона Халеп, снявшаяся в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Риме, поделилась подробностями характера своей травмы.



«Всем привет. После проведённого в Риме МРТ, я могу подтвердить, что у меня небольшой надрыв в верхней части левой голени. Я отправляюсь домой, а в понедельник начну восстановительные процедуры в бассейне и тренажёрном зале. Сохраняю позитивный настрой и сделаю всё возможное, чтобы ускорить процесс своего возвращения. Ещё раз спасибо и до скорой встречи», — написала Халеп на своей странице в «Твиттере».



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).

Халеп, снявшаяся в ходе матча второго круга на турнире в Риме, рассказала о своей травме