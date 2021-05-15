Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме, уступив Свёнтек в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Для победы польской спортсменке потребовалось два сета. Завершился поединок со счётом 6:2, 7:5.
Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
В матче 1/2 финала Свёнтек сыграет с американкой Кори Гауфф.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.
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