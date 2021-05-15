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Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме, уступив Свёнтек в двух сетах

Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Риме, уступив Свёнтек в двух сетах
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Для победы польской спортсменке потребовалось два сета. Завершился поединок со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

В матче 1/2 финала Свёнтек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.

Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2021, суббота. 12:05 МСК
Ига Свёнтек
15
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
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Украина
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