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Джокович в упорном матче одолел Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Джокович в упорном матче одолел Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 18 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 23. Циципас, являющийся пятой ракеткой мира, выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 из 14 шансов взять подачу соперника.

За выход в финал турнира Новак поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2021, суббота. 12:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7
6 		5 5
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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