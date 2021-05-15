Джокович в упорном матче одолел Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 18 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 23. Циципас, являющийся пятой ракеткой мира, выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 из 14 шансов взять подачу соперника.
За выход в финал турнира Новак поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.
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