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Рублёв не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме, уступив Сонего в трёх сетах

Рублёв не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме, уступив Сонего в трёх сетах
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале он уступил представителю Италии Лоренцо Сонего. Для победы Сонего потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут. Рублёв выполнил 7 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 шанса из 4 взять подачу Рублёва.

За выход в финал турнира Лоренцо поспорит с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл грека Стефаноса Циципаса в упорном матче.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2021, суббота. 12:05 МСК
Лоренцо Сонего
33
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Джокович в упорном матче одолел Циципаса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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