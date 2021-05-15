Рублёв не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме, уступив Сонего в трёх сетах

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале он уступил представителю Италии Лоренцо Сонего. Для победы Сонего потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут. Рублёв выполнил 7 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 шанса из 4 взять подачу Рублёва.

За выход в финал турнира Лоренцо поспорит с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл грека Стефаноса Циципаса в упорном матче.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.