Джокович рассказал, что помогло ему победить в матче с Циципасом на «Мастерсе» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу, одержанную в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с представителем Греции Стефаносом Циципасом — 4:6, 7:5, 7:5. Изначально матч должен был состояться вчера, 14 мая, однако организаторы были вынуждены прервать его из-за дождя. Встреча возобновилась при счёте 6:4, 2:1 и была доиграна сегодня.
«Много мыслей как о сегодняшнем, так и о вчерашнем матче. Такое ощущение, что мы провели две встречи. Вчера он был лучше меня, да и сегодня тоже начал лучше. Но мне как-то удалось совладать с эмоциями и разрушить его подачу в ключевых отрезках второго и третьего сетов.
Отмечу поддержку болельщиков — она была потрясающей. Было здорово играть перед фанатами. Невероятная атмосфера. Сегодня мне определённо сопутствовала удача. Один удар, даже не очко, а удар сегодня определил победителя. Я счастлив.
До последнего не знал, выиграю ли я, однако верил, что смогу это сделать. Всегда можно сражаться, выкладываться на полную, но Богу решать, кто одержит победу. Стефанос играл хорошо. Он в фантастической форме. Я очень, очень рад, что справился. Для меня это был, наверное, самый сложный матч в году», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
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