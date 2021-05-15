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Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Риме

Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/2 финала она обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич. Для победы Плишковой потребовалось три сета. Завершился поединок со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Каролина выполнила 8 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

В другом полуфинальном матче сыграют польская теннисистка Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1, при котором чешка снялась с игры.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2021, суббота. 14:40 МСК
Каролина Плишкова
9
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 2
         
Петра Мартич
25
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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