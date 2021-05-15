Стефанос Циципас взял уайлд-кард на турнир ATP-250 в Лионе
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард от организаторов турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), который пройдёт с 16 по 22 мая. Об этом стало известно из официального «твиттера» соревнований.
Также Циципас вместе с братом Петросом выступит на турнире в Лионе в парном разряде.
Отметим, что приглашение в основную сетку соревнований в Лионе ранее получил четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим.
Ранее, на «Мастерсе» в Риме Стефанос дошёл до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. По ходу турнира Циципас обыграл хорвата Марина Чилича и итальянца Маттео Берреттини.
Доминик Тим получил уайлд-кард на турнир в Лионе
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