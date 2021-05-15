Карацев сыграет с Синнером на старте турнира ATP-250 в Лионе, Хачанов — с Бонзи

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Лионе (Франция) за неделю до старта «Ролан Гаррос», с 16 по 22 мая.
На турнир заявилось двое россиян – Карен Хачанов (8) и Аслан Карацев. Хачанов на старте соревнований сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. Карацеву же предстоит непростая встреча с итальянцем Янником Синнером (6).
Также примечательными встречами в первом круге могут стать поединки — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия), Гаэль Монфис (Франция) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).
Со второго круга турнир начнут австриец Доминик Тим (1), грек Стефанос Циципас (2), аргентинец Диего Шварцман (3) и бельгиец Давид Гоффен (4).
В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.
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