Рублёв проиграл Сонего в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Видеообзор

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выбыл из борьбы за титул турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинальной встрече Рублёв не справился с итальянцем Лоренцо Сонего и давлением местных трибун. Матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу представителя Италии.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут. Рублёв выполнил 7 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 из 4 шансов взять подачу Рублёва.

Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.