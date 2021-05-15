Рафаэль Надаль стал первым финалистом «Мастерса» в Риме
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинальной встрече 34-летний Надаль в двух сетах обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4.
Матч продлился 1 час 32 минуты. Надаль 3 раза подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету американца — 5 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
В решающем матче за титул турнира Надаль сыграет с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. В финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.
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