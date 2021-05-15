Касаткина сыграет с Ван Цян на старте турнира в Парме, Грачёва — с Мартич
Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Парме (Италия) за неделю до старта Открытого чемпионата Франции, с 17 по 23 мая.
В основную сетку соревнований попало двое россиянок – Дарья Касаткина и Варвара Грачёва. Касаткина в первом круге сыграет с представительницей Китая Ван Цян (6), а Грачёвой предстоит сразиться со второй сеяной хорваткой Петрой Мартич.
Отметим, ещё одни россиянки – Людмила Самсонова и Варвара Флинк, играют в квалификации турнира в Парме. Самсонова уже пробилась в её финальный раунд, где сразится с итальянкой Лизой Пигато.
Первой сеяной соревнований в Парме стала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс.
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