Касаткина сыграет с Ван Цян на старте турнира в Парме, Грачёва — с Мартич

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Парме (Италия) за неделю до старта Открытого чемпионата Франции, с 17 по 23 мая.

В основную сетку соревнований попало двое россиянок – Дарья Касаткина и Варвара Грачёва. Касаткина в первом круге сыграет с представительницей Китая Ван Цян (6), а Грачёвой предстоит сразиться со второй сеяной хорваткой Петрой Мартич.

Отметим, ещё одни россиянки – Людмила Самсонова и Варвара Флинк, играют в квалификации турнира в Парме. Самсонова уже пробилась в её финальный раунд, где сразится с итальянкой Лизой Пигато.

Первой сеяной соревнований в Парме стала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс.