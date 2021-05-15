«Обожаю этот город». Даниил Медведев опубликовал фото из Рима
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился в «Инстаграме» кадрами, сделанными в столице Италии – Риме.
«Обожаю этот город», — признался россиянин в описании к посту.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
«Чао, Рим», — написал Медведев в описании к одной из фотографий.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
На «Мастерсе» в Риме (Италия) третий сеяный Медведев во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.
25-летний Медведев — первая ракетка России, победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне (Великобритания).
Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
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