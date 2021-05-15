«Обожаю этот город». Даниил Медведев опубликовал фото из Рима

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился в «Инстаграме» кадрами, сделанными в столице Италии – Риме.

«Обожаю этот город», — признался россиянин в описании к посту.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Чао, Рим», — написал Медведев в описании к одной из фотографий.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

На «Мастерсе» в Риме (Италия) третий сеяный Медведев во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.

25-летний Медведев — первая ракетка России, победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне (Великобритания).