Надаль – о выходе в финал «Мастерса» в Риме: это многое значит для моей уверенности

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинальной встрече Надаль в двух сетах обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4.
«Я сделал то, что должен был. Этот матч не назовёшь простым, с таким игроком, как Райлли, трудно поймать ритм. Понимаешь, что у тебя будет всего пару шансов на приёме и что он может очень агрессивно играть на задней линии. Именно это и произошло в начале матча. У него было несколько возможностей для брейка, и для меня было суперважно отыграться в эти моменты.
Я много с чем хорошо справился и всю неделю играл с правильным настроем. На этой неделе мне многое удалось на корте, и для моей уверенности многое значит возвращение в такой важный финал», — приводит слова Надаля сайт ATP.
Отметим, что Рафаэль Надаль девять раз в карьере брал титул на турнире в Риме.
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