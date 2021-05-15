Кудерметова и Гауфф потерпели поражение в 1/4 финала турнира в Риме в парном разряде
28-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей США Кори Гауфф не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В четвертьфинальном поединке Кудерметова и Гауфф уступили дуэту Шэрон Фичмен (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика) со счётом 6:1, 6:7 (6:8), [6:10]. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
24-летняя Кудерметова и 17-летняя Гауфф 4 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету их соперниц Фичмен/Олмос – ни одного эйса, 4 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За право выйти в финал римского турнира Фичмен/Олмос поборются с японской парой Суко Аояма/Эна Шибахара.
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