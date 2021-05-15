Энди Маррей не сыграет на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей принял решение не играть на грядущем Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 30 мая по 13 июня. По информации Sky Sports, Маррей намерен сосредоточиться на подготовке к травяному сезону, в частности, к выступлению на родном Уимблдоне.

Отметим, ранее Маррей был заявлен в квалификацию «Ролан Гаррос» и был посеян под 16-м номером.

Сообщается, что Маррея продолжает беспокоить травма паха, из-за которой в марте он снялся с «Мастерса» в Майами (США). По этой же причине шотландец уехал домой из Рима, где провёл неделю тренировок и сыграл на турнире в парном разряде.

В текущем сезоне Энди Маррей выступал на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 123-ю позицию.

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