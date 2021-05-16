Джокович — о матче с Сонего на «Мастерсе» в Риме: виню себя, что не победил в двух сетах

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу, которую он одержал в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего.
«Я должен винить лишь себя в том, что не завершил матч в двух сетах». С другой стороны, Лоренцо наглядно показал, почему он дошёл до своего первого полуфинала «Мастерса». Он очень качественный игрок. Было непросто играть с ним. Чувствовалось, как хорошо его поддерживали зрители. На корте царила напряжённая атмосфера», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
В решающем матче за титул в Риме Джокович встретится с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович — пятикратный чемпион Рима, Надаль — девятикратный.
Отметим, действующим победителем турнира является именно Джокович, в финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.
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