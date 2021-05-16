Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович — о матче с Сонего на «Мастерсе» в Риме: виню себя, что не победил в двух сетах

Джокович — о матче с Сонего на «Мастерсе» в Риме: виню себя, что не победил в двух сетах
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу, которую он одержал в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего.

«Я должен винить лишь себя в том, что не завершил матч в двух сетах». С другой стороны, Лоренцо наглядно показал, почему он дошёл до своего первого полуфинала «Мастерса». Он очень качественный игрок. Было непросто играть с ним. Чувствовалось, как хорошо его поддерживали зрители. На корте царила напряжённая атмосфера», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В решающем матче за титул в Риме Джокович встретится с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович — пятикратный чемпион Рима, Надаль — девятикратный.

Отметим, действующим победителем турнира является именно Джокович, в финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.

Джокович: посмеялись с Надалем в раздевалке после моей победы над Циципасом
Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России — Медведев и Рублёв.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021