Лоренцо Сонего снялся с турнира в Лионе

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция). Соревнования пройдут за неделю до старта «Ролан Гаррос», с 16 по 22 мая. Вместо Лоренцо матч первого круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом проведёт другой итальянец — 19-летний Лоренцо Музетти. Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».



Напомним, на турнир заявились двое россиян — Карен Хачанов (8) и Аслан Карацев. Хачанов на старте соревнований сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. Карацеву же предстоит непростая встреча с итальянцем Янником Синнером (6).



Со второго круга соревнования начнут австриец Доминик Тим (1), грек Стефанос Циципас (2), аргентинец Диего Шварцман (3) и представитель Бельгии Давид Гоффен (4).

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.

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