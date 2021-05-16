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Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира серии WTA-250 в Парме (Италия). В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй. Для победы ей потребовалось два сета. Завершился поединок со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 12 взять подачу Касаткиной.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — финалистка квалификации.

Первой сеяной соревнований в Парме стала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс. Проходит турнир с 16 по 23 мая.

Парма (ж). 1-й круг
16 мая 2021, воскресенье. 12:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
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