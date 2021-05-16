Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Парме

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира серии WTA-250 в Парме (Италия). В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй. Для победы ей потребовалось два сета. Завершился поединок со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 3 шанса из 12 взять подачу Касаткиной.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — финалистка квалификации.

Первой сеяной соревнований в Парме стала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс. Проходит турнир с 16 по 23 мая.