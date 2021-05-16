Александр Зверев рассказал, в каком случае сыграет на Олимпиаде в Токио
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, в каком случае он готов принять участие в Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Ожидаю, что Олимпийские игры всё-таки состоятся. Если да, я буду в них участвовать. Но только в том случае, если мне не нужно будет находиться на карантине в течение четырёх недель. Кроме того, я должен иметь возможность выходить из комнаты. В противном случае будет сложно поддерживать форму», — приводит слова Зверева Tennis Head со ссылкой на Die Welt.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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