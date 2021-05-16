Бывшая ученица мамы Рублёва завоевала титул на турнире ITF W60 в Испании
Российская теннисистка Ирина Хромачёва одержала победу в финале турнира ITF W60, проходившем в провинции Каталонии (Испания) — Жироне. В решающем матче Ирина оказалась сильнее голландской теннисистки Аранчи Рус. Для победы россиянке потребовалось три сета — 6:4, 1:6, 7:6 (10:8).
Хромачёва ранее была ученицей Марины Марьенко — матери седьмой ракетки мира Андрея Рублёва.
Напомним, ранее 18-летняя российская теннисистка Елена Малых обвинила Марьенко, являющуюся её наставницей, в избиении на тренировке. Спортсменка заявила, что женщина-тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой, после чего отобрала дорогую экипировку и телефон. Впоследствии президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об этой ситуации.
Тарпищев жёстко раскритиковал 18-летнюю теннисистку, обвинившую маму Рублёва в избиении
Мать Андрея Рублёва обвинили в избиении ученицы. Жуткий скандал в нашем женском теннисе
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