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Надаль провёл разминку на корте перед финалом с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме. Видео

Надаль провёл разминку на корте перед финалом с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме. Видео
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил свежее видео, на котором демонстрируется, как он проводит разминку перед финальным матчем турнира серии «Мастерс» в Риме, где пройдёт его встреча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Разминка перед финалом», — подписал видео Надаль.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Рафаэля Надаля в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ATP.

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет более € 2,5 млн. Отметим, что действующим победителем является именно Джокович, в финале 2020 года обыгравший представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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