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Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме, взяв оба сета под ноль

Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме, взяв оба сета под ноль
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в финале турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову. Для победы Свёнтек потребовалось два сета, которые она выиграла с одинаковым счётом — 6:0, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 48 минут. Свёнтек выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не воспользовалась ни одним из двух предоставленных шансов взять подачу Свёнтек.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Победу в прошлом розыгрыше соревнований праздновала Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла Плишкову в двух сетах со счётом 6:0, 2:1 — чешка снялась с игры.

Рим (ж). Финал
16 мая 2021, воскресенье. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
15
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Каролина Плишкова
9
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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