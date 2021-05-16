Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме, взяв оба сета под ноль

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в финале турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову. Для победы Свёнтек потребовалось два сета, которые она выиграла с одинаковым счётом — 6:0, 6:0.
Продолжительность противостояния составила 48 минут. Свёнтек выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не воспользовалась ни одним из двух предоставленных шансов взять подачу Свёнтек.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 1 577 613. Победу в прошлом розыгрыше соревнований праздновала Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла Плишкову в двух сетах со счётом 6:0, 2:1 — чешка снялась с игры.
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