«Эти линии убьют нас всех». Надаль отреагировал на падение в матче с Джоковичем

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль посетовал на качество линий на центральном корте стадиона «Форо Италико» в Риме (Италия), где в данный момент испанец борется за титул «Мастерса» с действующим чемпионом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

В первом сете при счёте 40:40 на шестом гейме Надаль исполнил потрясающий удар на заднюю линию, однако не смог устоять на ногах и прокатился по грунту.

Рафаэль Надаль остался недоволен качеством разметок на корте в Риме

«Невероятно, эти линии… в конце концов они убьют нас всех», — эмоционально сказал Надаль судье на вышке при смене сторон.

В перерыве организаторы попытались исправить дефекты разметок.

Организаторы турнира в Риме исправляют дефекты разметок во время матча Надаля с Джоковичем

Отметим, что Надаль взял первый сет у Джоковича в финале турнира в Риме со счётом 7:5. В данный момент серб ведёт во втором со счётом 1:0.

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