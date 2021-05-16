«Эти линии убьют нас всех». Надаль отреагировал на падение в матче с Джоковичем

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль посетовал на качество линий на центральном корте стадиона «Форо Италико» в Риме (Италия), где в данный момент испанец борется за титул «Мастерса» с действующим чемпионом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
В первом сете при счёте 40:40 на шестом гейме Надаль исполнил потрясающий удар на заднюю линию, однако не смог устоять на ногах и прокатился по грунту.
Рафаэль Надаль остался недоволен качеством разметок на корте в Риме
«Невероятно, эти линии… в конце концов они убьют нас всех», — эмоционально сказал Надаль судье на вышке при смене сторон.
В перерыве организаторы попытались исправить дефекты разметок.
Организаторы турнира в Риме исправляют дефекты разметок во время матча Надаля с Джоковичем
Отметим, что Надаль взял первый сет у Джоковича в финале турнира в Риме со счётом 7:5. В данный момент серб ведёт во втором со счётом 1:0.
- 16 мая 2021
-
19:31
-
16:39
-
15:35
-
15:06
-
14:40
-
14:32
-
13:38
-
13:31
-
12:34
-
10:04
-
09:47
-
00:49
- 15 мая 2021
-
23:35
-
23:02
-
22:24
-
22:02
-
21:22
-
20:51
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
19:25
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
17:57
-
17:40
-
16:51
-
15:43
-
14:42
-
14:24
-
13:50
-
11:51
-
11:31