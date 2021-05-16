Рахимова пробилась в основную сетку турнира в Белграде, обыграв Гасанову

Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в основную сетку турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия).

В финале квалификации Рахимова в двух сетах обыграла соотечественницу Анастасию Гасанову со счётом 7:5, 7:6 (7:6). Встреча продлилась 2 часа 18 минут.

Рахимова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Гасановой – 1 эйс, 9 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В первом круге турнира Рахимова сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

Призовой фонд турнира в Белграде составил более $ 235 тыс. Первой сеяной стала россиянка Анастасия Павлюченкова, в первом круге она сыграет с 16-летней сербкой Лолой Радивоевич.