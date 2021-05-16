Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича и взял титул на «Мастерсе» в Риме

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах.
В финальном матче Надаль в трёх сетах обыграл прошлогоднего чемпиона и первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 49 минут.
Надаль 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Джоковича — 5 эйсов, 4 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Отметим, что после финала в Риме-2021 Надаль сократил отставание от Джоковича в личных встречах до минимума (28:29).
Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. За победу Надаль получит более € 245 тыс.
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