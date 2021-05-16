Рафаэль Надаль – о титуле в Риме: в это невозможно было поверить

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 1:6, 6:3. Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах.

«Временами мне повезло – особенно против Шапо (Надаль отыграл два матчбола у канадца Дениса Шаповалова в третьем круге. – Прим. «Чемпионата»). После этого я чувствовал себя всё лучше и лучше, поймал ритм на грунте и провёл хороший турнир. Неделя получилась хорошей, и я очень этому рад.

Трофей в 10-й раз оказался в моих руках. В такое невозможно было поверить, но это случилось. Я так доволен», — сказал Надаль на церемонии вручения кубка.