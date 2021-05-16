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Рафаэль Надаль – о титуле в Риме: в это невозможно было поверить

Рафаэль Надаль – о титуле в Риме: в это невозможно было поверить
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 1:6, 6:3. Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах.

«Временами мне повезло – особенно против Шапо (Надаль отыграл два матчбола у канадца Дениса Шаповалова в третьем круге. – Прим. «Чемпионата»). После этого я чувствовал себя всё лучше и лучше, поймал ритм на грунте и провёл хороший турнир. Неделя получилась хорошей, и я очень этому рад.

Трофей в 10-й раз оказался в моих руках. В такое невозможно было поверить, но это случилось. Я так доволен», — сказал Надаль на церемонии вручения кубка.

Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере
57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
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