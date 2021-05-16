Рафаэль Надаль – о титуле в Риме: в это невозможно было поверить
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 1:6, 6:3. Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах.
«Временами мне повезло – особенно против Шапо (Надаль отыграл два матчбола у канадца Дениса Шаповалова в третьем круге. – Прим. «Чемпионата»). После этого я чувствовал себя всё лучше и лучше, поймал ритм на грунте и провёл хороший турнир. Неделя получилась хорошей, и я очень этому рад.
Трофей в 10-й раз оказался в моих руках. В такое невозможно было поверить, но это случилось. Я так доволен», — сказал Надаль на церемонии вручения кубка.
Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере
57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
22:29
-
22:14
-
21:55
-
21:36
-
21:02
-
19:50
-
19:31
-
16:39
-
15:35
-
15:06
-
14:40
-
14:32
-
13:38
-
13:31
-
12:34
-
10:04
-
09:47
-
00:49
- 15 мая 2021
-
23:35
-
23:02
-
22:24
-
22:02
-
21:22
-
20:51
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
19:25
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
17:57
-
17:40
-
16:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам