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Джокович – после поражения от Надаля: я мог бы играть ещё несколько часов

Джокович – после поражения от Надаля: я мог бы играть ещё несколько часов
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в финале «Мастерса» в Риме (Италия) от испанца Рафаэля Надаля.

«Я был счастлив сыграть с ним, потому что эта встреча станет отличным подспорьем перед «Ролан Гаррос». Нет ничего сложнее, чем играть с Надалем в финалах.

Сегодня он был лучше меня в решающих моментах. Но и я могу занести определённые вещи в свой актив. Усталости не чувствовал, мог бы играть ещё несколько часов.

Теперь я собираюсь как можно больше отдохнуть, а затем, за пару дней до старта турнира в Сербии начну тренировки.

Последние несколько дней укрепили мою уверенность в игре на грунте, я нашёл свою игру. Теперь я должен сохранить это и приехать в Париж на пике», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

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