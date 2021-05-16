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Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству побед на «Мастерсах», у обоих – по 36

Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству побед на «Мастерсах», у обоих – по 36
Теннис / ATP 0

Титул в Риме (Италия) стал для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля 36-м в карьере на турнирах серии «Мастерс».

По этому показателю испанец сравнялся с лидером – сербом Новаком Джоковичем, теперь у обоих по 36 титулов на «Мастерсах». Они – единственные теннисисты в истории, сумевшие одержать столько побед в решающих матчах на турнирах уровня ATP-1000.

Напомним, в финале «Мастерса» в Риме Надаль в трёх сетах обыграл первую ракетку мира и прошлогоднего чемпиона соревнований Джоковича со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Встреча длилась 2 часа 50 минут.

Отметим, что в Риме Рафаэль Надаль побеждает в решающих матчах уже в 10-й раз.

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