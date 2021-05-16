Джокович: Надаль, Федерер и я переосмыслили понятие Next Gen. Мы и есть Next Gen
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выступил с ярким заявлением после поражения в решающем матче турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он уступил третьей ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 6:1, 3:6.
«Очевидно, что Рафа, Роджер (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер – прим. «Чемпионата») и я переосмыслили понятие Next Gen. Мы и есть Next Gen», — приводит слова Джоковича журналистка The Guardian Тумаини Карайол в своём «твиттере».
Отметим, что после финала в Риме – 2021 Надаль сократил отставание от Джоковича в личных встречах до минимума (28:29).
Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. За победу Надаль получит более € 245 тыс., Джокович — ровно € 145 тыс.
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57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
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