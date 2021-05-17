Даниил Медведев рассказал, в каком городе чувствует себя дома

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствует себя дома в Москве. Живёт и тренируется Медведев в Монте-Карло (Монако).

«Последнее время начал задумываться, где я по-настоящему чувствую себя дома… Москва всегда будет на первом месте», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

На «Мастерсе» в Риме (Италия) третий сеяный Медведев во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.



25-летний Медведев — первая ракетка России, победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема».