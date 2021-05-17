Надаль – Джокович. Видеообзор финального матча турнира в Риме

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах. В финале турнира он обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.
Видеообзор финального матча Надаль – Джокович.
Титул в Риме (Италия) стал для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля 36-м в карьере на турнирах серии «Мастерс».
По этому показателю испанец сравнялся с лидером – сербом Новаком Джоковичем, теперь у обоих по 36 титулов на «Мастерсах». Они – единственные теннисисты в истории, сумевшие одержать столько побед в решающих матчах на турнирах уровня ATP-1000.
Отметим, что после финала в Риме – 2021 Надаль сократил отставание от Джоковича в личных встречах до минимума (28:29). Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. За победу Надаль получит более € 245 тыс.
- 17 мая 2021
-
05:24
-
00:09
- 16 мая 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:56
-
22:29
-
22:14
-
21:55
-
21:36
-
21:02
-
19:50
-
19:31
-
16:39
-
15:35
-
15:06
-
14:40
-
14:32
-
13:38
-
13:31
-
12:34
-
10:04
-
09:47
-
00:49
- 15 мая 2021
-
23:35
-
23:02
-
22:24
-
22:02
-
21:22
-
20:51
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
19:25
-
18:51
-
18:40