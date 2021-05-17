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Надаль – Джокович. Видеообзор финального матча турнира в Риме

Надаль – Джокович. Видеообзор финального матча турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Это десятый титул Короля грунта в столице Италии и 62-й на грунтовых турнирах. В финале турнира он обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Видеообзор финального матча Надаль – Джокович.

Титул в Риме (Италия) стал для 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля 36-м в карьере на турнирах серии «Мастерс».

По этому показателю испанец сравнялся с лидером – сербом Новаком Джоковичем, теперь у обоих по 36 титулов на «Мастерсах». Они – единственные теннисисты в истории, сумевшие одержать столько побед в решающих матчах на турнирах уровня ATP-1000.

Отметим, что после финала в Риме – 2021 Надаль сократил отставание от Джоковича в личных встречах до минимума (28:29). Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. За победу Надаль получит более € 245 тыс.

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57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
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