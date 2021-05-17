Джокович поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP, Надаль — на шестую

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 17 мая серб Новак Джокович поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвёртую, испанец Рафаэль Надаль — на шестую. В топ-7 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.



Чемпионская гонка ATP. 17 мая

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 3110.

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2920.

3 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2760.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 2250.

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2230.

6 (10). Рафаэль Надаль (Испания) — 2220.

7 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1685.

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 1460.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 1445.

10 (9). Янник Синнер (Италия) — 1310.

...

39 (35). Карен Хачанов (Россия) — 470.

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