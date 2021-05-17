Ига Свёнтек впервые в карьере стала 9-й ракеткой мира. Вера Звонарёва вернулась в топ-100

В обновлённом рейтинге WTA от 17 мая польская теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере поднялась на девятую строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает 29-ю позицию. Её соотечественница Вера Звонарёва вернулась в топ-100.

Рейтинг WTA. 17 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10175.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7461.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4791.

9 (15). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.

10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

...

29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

78 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1068.

79 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

89 (90). Варвара Грачёва (Россия) — 879...

96 (113). Вера Звонарёва (Россия) — 847...

99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.